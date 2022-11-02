Мария Усова: закрытие газетных киосков наносит ущерб на федеральном уровне

Заседание круглого стола 02.11.22

Сегодня, 2 ноября, депутат Саратовской облдумы Мария Усова рассказала о мешающих развитию печатных СМИ в регионе проблемах.

- В книжных магазинах есть проблема с системой возврата. Газета через неделю устаревает, от неё отказываются. Газетные ларьки работают по упрощенной системе налогообложения, а книжные магазины на НДС, что создает определенные проблемы.

У всех крупных сетей существует определенный перечень изданий и продукции. И районные газеты зайти в сеть не могут. На почте купить газету также проблема: там всегда слишком больше очереди. Вот почему крайне важно сохранить газетные киоски, - рассказала Усова, а также отметила другие сложности, встающие на пути печатных СМИ.

- Власть на районном уровне часто манипулирует. В плане в ларьке газеты, а по факту стоит кофе. Последний реальный аукцион на размещение киосковой сети прошел в 2018 году. Есть районы, где нет ни одного объекта киосковой сети после ухода роспечати (числятся до 20 штук, а рабочих ноль) По факту в киосках продают цветы или шаурму по заниженному коэффициенту, а записаны они, как печатная продукция. И эти объекты не подпадают под продление 7 лет, - рассказала парламентарий и обратилась в главреду «Новой газеты» в Энгельсе Александру Бурмистрову.

- В городе Энгельса снесли два объекта, а газета коммерческая, которая не приходит в администрации с протянутой рукой. Это очень серьезная проблема. Нужно всегда помнить, что за газетой стоит не только редакция, а еще и типография. Если смотреть в федеральном масштабе, то у нас два комбината для печатной бумаги в стране. Там работают тысячи людей. Когда мы закрываем киоски, мы наносим ущерб на федеральном уровне. Хочу чтобы к проблемам относились комплексно, - заключила Усова.

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