Александр Бурмак

Депутат Саратовской областной Думы Александр Бурмак потребовал прокуратуру проверить «посыпавшийся» школьный стадион в Энгельсе. Александр Бурмак собирается привлечь внимание надзорных органов к ситуации с Энгельсской школой «Новый век». Об этом политик сообщил в своем Телеграм-канале.

Бурмак отметил, что проблемы в энгельсской школе «Новый век», возведенной частным застройщиком вместе с коммерческим жильем, начались почти сразу после сдачи объекта: «Выяснилось, что на качестве постройки школы сильно сэкономили.

Родители учеников всего спустя пару месяцев после открытия школы жаловались, что в кабинетах осыпается штукатурка. А теперь вот «посыпался» и стадион при школе.

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