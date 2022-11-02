Александр Блатман: за возведение соцобъектов подрядчики должны отвечать по всей строгости

Блатман: За возведение соцобъектов подрядчики должны строго отвечать

За возведение соцобъектов подрядчики должны отвечать по всей строгости, считает Председатель комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре Александр Блатман.

- Родители энгельсской школы «Новый век» забили тревогу из-за огромной ямы, которая появилась прямо на школьном стадионе. Школа построена только в 2018 году, так что такая ситуация была бы невозможна без нарушения технологии проводимых работ. Жалобы на качество ремонта учреждения поступали и ранее.

По моему мнению, подрядчики, привыкшие безалаберно относиться к строительству и желающие заработать денег в ущерб качеству – не должны возводить соцобъекты, - заявил Александр Блатман.

По информации местных властей подрядчик обещал устранить провал до начала учебной четверти. Комитет по образованию и культуре обещает держать ситуацию на контроле и проверим добросовестность строительной компании 7 ноября.

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