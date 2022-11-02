Фото: Архив КП

Вчера, 1 ноября, в Саратове собака прокусила бедро 13-летней девочке. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Нападение было зафиксировано в 16:30 возле дома № 191 на улице Огородной. Бродячая собака укусила 13-летнюю девочку. В больнице у нее диагностировали рану правого бедра.

Организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

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