Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров-льготников в общественном транспорте

Заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич вместе с чиновниками администрации города провел рейд на нескольких маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает Телеграм-канал областного ведомства.

В ходе мероприятия должностные лица «дали оценку доступности транспорта для лиц с ограниченными возможностями». Прокуратура напоминает о недопустимости нарушения прав граждан и обещает реагировать на любые сообщения о них.

Напомним, с 1 ноября единые социальные проездные билеты в нашем регионе сменили транспортные карты, но льготные категории населения столкнулись с массовыми сбоями в работе системы.

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