В саратовском ЗАГСе зарегистрирован 2022 ребенок

В отделе ЗАГС по Ленинскому району Саратова зарегистрирован 2022 ребенок, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

В семье Филимоновых появилась девочка Арина. Она родилась в красивую дату 22.10.2022.

Магия числа 2.11.2022 случайно совпала с датой записи акта о рождении 2022.

В ЗАГСе Ленинского района Саратова

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