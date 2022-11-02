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НовостиЭкономика2 ноября 2022 10:00

Энгельсские чиновники закупят более тысячи мусорных контейнеров почти за 20 млн рублей

Масштабная закупка проводится в рамках национального проекта «Экология»
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет жилищно-коммунального хозяйства при администрации энгельсского муниципального района собирается закупить 1362 контейнера для твердых бытовых отходов на сумму 19,9 млн рублей. Соответствующий лот на официальном портале госзакупок обнаружила «КП-Саратов».

Чиновники оценили стоимость одного прямоугольного контейнера для твердых бытовых отходов с откидной крышкой в 14 635 рублей. Ожидаемый объем контейнеров – от одной до двух тысяч литров.

В приложении к закупке уточняется, что контейнеры обязательно должны быть серого или желтого цвета – в прошлом году для Энгельса уже закупили аналогичные баки, чиновники называют использование других цветов на площадках сбора твердых коммунальных отходов нецелесообразным. Кроме того, на баках должны быть размещены данные обслуживающей организации и информация о предпочтительных типах отходов, что позволит жителям города сортировать мусор.

Заявки на участие в закупке и предложения о цене контракта принимались до сегодняшнего утра. Итоги определения поставщика будут проведены 7 ноября.

Информация на Госзакупках

Информация на Госзакупках

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