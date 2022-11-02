Фото: Лиза Алерт Саратов
В Саратовской области ищут пропавшую жительницу Кемерово, о чем сообщают волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.
Пропала 35-летняя Ирина Иванова из города Кемерово. Ее местонахождение неизвестно с 30 октября 2022 года. Женщина ушла в неизвестном направлении.
По поиску есть автономные задачи, желающие принять участие, могут звонить инфоргу по номеру 8 906 934 64 26 Веста (Надя).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.