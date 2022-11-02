Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратовской области ищут пропавшую жительницу Кемерово, о чем сообщают волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.

Пропала 35-летняя Ирина Иванова из города Кемерово. Ее местонахождение неизвестно с 30 октября 2022 года. Женщина ушла в неизвестном направлении.

По поиску есть автономные задачи, желающие принять участие, могут звонить инфоргу по номеру 8 906 934 64 26 Веста (Надя).

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