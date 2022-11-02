День трудовой доблести в Саратове планируют праздновать 2 июля

День трудовой доблести в Саратове планируют отпраздновать 2 июля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Саратовской областной Думы.
Инициативу с празднованием выдвинул губернатор Роман Бусаргин. Теперь предложение рассмотрят на заседании профильного комитета.
Напомним, 2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин присвоил Саратову звание «Город трудовой доблести».
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