День трудовой доблести в Саратове планируют праздновать 2 июля

День трудовой доблести в Саратове планируют отпраздновать 2 июля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Саратовской областной Думы.

Инициативу с празднованием выдвинул губернатор Роман Бусаргин. Теперь предложение рассмотрят на заседании профильного комитета.

Напомним, 2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин присвоил Саратову звание «Город трудовой доблести».

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