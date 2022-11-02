фото: пресс-служба мэрии

В Саратове на территории пруда «Семхоз» построили лыжероллерную трассу. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города Саратова.

На территории пруда «Семхоз» продолжается первый этап проекта благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы».

Обустроена лыжероллерная трасса 2400 кв.м, ведется очистка пруда, произведена откачка ила, организованы работы по устройству деревянных пешеходных дорожек и смотровых площадок. По периметру территории началась установка ограждения.

Обозначены контуры смотровых площадок и амфитеатра.

Все мероприятия производимые подрядной организацией, учитывают режим особой охраны данной природной территории.

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