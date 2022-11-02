Саратовских мобилизованных отправили в районы боевого слаживания

Видео: Министерство обороны России
В Саратовской области провели торжественный митинг, посвященный отправке мобилизованных в районы проведения боевого слаживания.
В Саратовской области прошла торжественная отправка мобилизованных в районы боевого слаживания на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
На территории Саратовской области в течение месяца подразделения проходили практические занятия по тактической, огневой, инженерной, специальной и медицинской подготовке.
На митинге с напутственными словами к мобилизованным выступили представители командования учебного центра Минобороны, ветераны войн и чиновники регионального правительства.
Представители оборонного ведомства подчеркнули, что все военнослужащие обеспечены всей необходимой экипировкой, снаряжением и вооружением.
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