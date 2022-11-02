Житель Озинок сел пьяным за руль и попытался свалить вину на выдуманного попутчика, однако суд не поверил ему, а приставы вынудили отработать положенное наказание. Такую историю рассказали в региональном УФССП.

38-летний житель Озинок, будучи лишенным водительских прав, попался пьяным за рулем грузовой «ГАЗели». Инспекторы задержали его на месте, однако нарушитель придумал историю о том, что за рулем грузовика находился другой мужчина, который просто убежал. Суд не купился на эту историю и признал гражданина виновным. Ему назначили наказание в виде обязательных работ.

Отбывать наказание должника направили в местную администрацию, где он бесплатно работал на благоустройство. Ему пришлось отработать 140 часов на благо общества.

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