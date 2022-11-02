Сегодня, 2 ноября, в центре Саратова отключили воду до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».
По заявке учреждения образования организованы работы на собственных коммуникациях по улицам Московская/Радищева.
Из-за них до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц Радищева - Соборная - Московская - Челюскинцев.
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