Жители Аткарска вчера днем обнаружили труп на улице города

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Аткарске прохожие обнаружили труп 47-летнего мужчины. Об этом сообщает управление СК по региону.

Тело мужчины прохожие обнаружили 1 ноября на улице Революционной. При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.

Ведомство назначило судмедэкспертизу для установления точной причины гибели.

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