Власти Саратова объяснили массовые сбои в первый день работы транспортных карт

Вчера было проведено оперативное совещание

Первый день работы системы транспортных карт в Саратове отметился массовыми сбоями. Эту информацию подтвердила в своем Телеграм-канале исполняющий полномочия градоначальника Лада Мокроусова.

Чиновница уточнила, что ситуация с вводом электронных транспортных карт находится на ее личном контроле. Кроме того, вчера было проведено оперативное совещание с участием чиновников минтранса, минсоцзащиты, представителей городских перевозчиков и оператора транспортных карт «Сервис-М».

Среди проблем, с которыми столкнулись горожане при использовании транспортных карт Мокроусова перечислила потерю сигнала в некоторых районах города, трудности со входом в личный кабинет и оплатой. И.п. главы Саратова отметила, что все недостатки системы будут проработаны и устранены.

В мэрии напомнили, что в Саратове с 1 ноября введены два типа проездных карт – «Поехали», ее могут приобрести все горожане и льготная транспортная карта, заменившая социальные проездные билеты с начала этого месяца.

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