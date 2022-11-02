В Петровске насмерть сбили 60-летнего пешехода

Вчера, 1 ноября, в Петровске был насмерть сбит 60-летний пешеход, о чем сообщил в своем Телеграм-канале Олег Костин.

Авария произошла в 20.20. на пересечении улиц Ломоносова и Красноармейской. Легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадал неизвестный мужчина около 60 лет. Диагноз: Политравма. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Травматический шок.

Пострадавший был доставлен в Петровскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Его пытались реанимировать, но в 21.00 дежурным врачом была констатирована биологическая смерть.