Администрация Саратова отказалась от новогодних салютов в этом году. Об этом сообщила и.п. главы города Лада Мокроусова.

По словам чиновницы, новые закупки к предстоящему празднику проводится не будут. Улицы будут украшены и освещены как и раньше, на Театральной площади установят искусственную ель - все необходимое уже было приобретено в предыдущие года. Не станут отменять елки и прочие мероприятия для детей.

Также, было принято решение отказаться от запуска праздничного салюта. Сэкономленные деньги планируется направить на нужды города.

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