Роман Бусаргин уволил начальника антикоррупционного управления

30 октября Роман Бусаргин уволил начальника регионального управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александра Данилова.

Соответствующее постановление было подписано ранее, 28 октября, сегодня документ был опубликован на сайте правовой информации.

Александр Данилов занимал данный пост с 9 ноября 2021 года. Причиной отставки указано окончание срока служебного контракта.

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