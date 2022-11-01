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НовостиОбщество1 ноября 2022 15:41

Роман Бусаргин уволил начальника антикоррупционного управления

Наталья Иванова

30 октября Роман Бусаргин уволил начальника регионального управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александра Данилова.

Соответствующее постановление было подписано ранее, 28 октября, сегодня документ был опубликован на сайте правовой информации.

Александр Данилов занимал данный пост с 9 ноября 2021 года. Причиной отставки указано окончание срока служебного контракта.

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