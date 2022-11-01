Саратовская заключенная представила на конкурсе бумажного быка из 1 тысячи деталей

Фигура бумажного быка из 1 тысячи деталей

Заключенная из Саратовской области представила на конкурсе декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» фигуру бумажного быка из 1 тысячи деталей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Саратовской области.

Работа 34-летней Алены П. из ИК-5 состоит из 1 тысячи деталей и представляет из себя фигуру серебристого быка. На ее создание ушло менее двух недель.

– Интересно с помощью обычной белой бумаги, линейки, карандаша и клея создать объемную и многогранную конструкцию, - рассказала Алена.

Кроме того, заключенная активно участвует в культурно-массовых мероприятиях в колонии. Она готовит новостные репортажи для тюремной телестудии «Парус».

Конкуренцию бумажному быку – победителю первого этапа творческого конкурса в женской колонии города Вольска составят работы женщин, отбывающих наказание в саратовских КП-11 и КП-20. Лучшая работа будет направлена в ФСИН России для участия в финальном этапе конкурса.

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