На предприятии в Саратове обнаружен вирус африканской чумы свиней

Фото: архив КП

На одном из предприятий в Саратове обнаружен вирус африканской чумы свиней. Сегодня, 1 ноября, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Вирус АЧС был обнаружен при исследовании проб животного белка на одном из предприятий Саратова.

Сейчас сотрудники региональной ветеринарной службой проводят комплекс мероприятий, направленных предотвращение распространения заболевания.

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