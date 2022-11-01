В саратовском ЗАГСе рассказали о режиме работы на День народного единства

В управлении ЗАГСа по Саратовской области рассказали о режиме работы в праздничную неделю на День народного единства.

3 ноября во всех отделах ЗАГСа рабочий день будет сокращен на 1 час.

4 и 6 ноября объявлены выходными днями.

5 ноября открыты отделы Заводского района Саратова, а также в Вольске, Красноармейске, Ершове, Аткарске, Новоузенске, Балтае и Турках.

7 ноября открыты отделы в Гагаринском районе Саратова, а также в Вольске, Аркадаке, Дергачах, Духовницком, Красном Куте, Новых Бурасах и Самойловке.

8 ноября все отделы ЗАГС снова заработают.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.