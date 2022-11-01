В саратовском ЗАГСе рассказали о режиме работы на День народного единства

В управлении ЗАГСа по Саратовской области рассказали о режиме работы в праздничную неделю на День народного единства.
3 ноября во всех отделах ЗАГСа рабочий день будет сокращен на 1 час.
4 и 6 ноября объявлены выходными днями.
5 ноября открыты отделы Заводского района Саратова, а также в Вольске, Красноармейске, Ершове, Аткарске, Новоузенске, Балтае и Турках.
7 ноября открыты отделы в Гагаринском районе Саратова, а также в Вольске, Аркадаке, Дергачах, Духовницком, Красном Куте, Новых Бурасах и Самойловке.
8 ноября все отделы ЗАГС снова заработают.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.