Мобилизованные из Саратовской области передали привет своим родным и близким

фото: «Боевое Братство»

Мобилизованные из Саратовской области передали привет родным и близким.

Видеозаписью с редакцией «КП-Саратов» поделились представители саратовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», посетивших бойцов в месте их дислокации в зоне СВО на территории Запорожской области.

— Саратовская область, передаю привет маме, папе! Берегите детей, скоро будем! Саратов-сила! — произносят бойцы.

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