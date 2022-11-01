Мобилизованные из Саратовской области передали привет своим родным и близким

фото: «Боевое Братство»
Мобилизованные из Саратовской области передали привет родным и близким.
Видеозаписью с редакцией «КП-Саратов» поделились представители саратовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», посетивших бойцов в месте их дислокации в зоне СВО на территории Запорожской области.
— Саратовская область, передаю привет маме, папе! Берегите детей, скоро будем! Саратов-сила! — произносят бойцы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.