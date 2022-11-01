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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:32

За соцзащиту в Саратовской области временно отвечает Михаил Орлов.

Наталия Калинина

Михаил Орлов временно будет рассматривать вопросы здравоохранения и социальной защиты в Саратовской области. Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций региона.

Шестерых сотрудников упраздняемого секретариата заместителя Председателя Правительства области – министра здравоохранения области временно включат в секретариат зампреда-министра образования региона.

Штатная численность аппарата Губернатора области при этом не изменится, дополнительных расходов не требуется.

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