Саратовский военнослужащий оформил кредит на сослуживца и похитил более 700 тысяч рублей

Саратовский военнослужащий тайно оформил кредит на сослуживца и похитил более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.

Как установило следствие, военнослужащий по фамилии Виноградов в апреле этого года тайно взял у сослуживца мобильный телефон во время выполнения задачи военной службы. После этого злоумышленник переставил сим-карту потерпевшего в свой телефон и оставил заявку на получение кредита на сумму 720 тысяч рублей от его имени в приложении ПАО «Промсвязьбанк».

Также Виноградов изменил пин-код карты потерпевшего. Когда банк одобрил заявку и перечислил указанную сумму на счет потерпевшего, злоумышленник перевел эти средства на похищенную ранее карту. Виноградов обналичил эти средства в нескольких банкоматах, расположенных в разных районах Саратовской области, и потратил их на собственные нужды.

В ходе суда Виноградов полностью признал свою вину в предъявленном обвинении, раскаялся в преступлении и полностью возместил сослуживцы причиненный ущерб.

Виноградов был приговорен Саратовским гарнизонным военным судом к штрафу в 100 тысяч рублей.

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