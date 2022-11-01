В Саратове без воды остались три завода и десяток улиц

Сегодня, 2 ноября, в Ленинском районе Саратова без воды остались три завода и десяток улиц. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы идут на водопроводных коммуникациях по улице 1-я Прокатная,5. На время их проведения прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам 1-я Прокатная,1-7, Зеркальная, 2(а,б), 4а. Без воды остались также заводы Техстекло, Стройстекло и НИИ Стекла.

Отключение продлится до 8.00 завтрашнего дня. Напомним, ранее мы сообщали об отключении в Кировском районе.

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