В Вольском районе объявлен карантин из-за бешеного пса

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вольском районе Саратовской области объявлен карантин из-за бешеного пса. Об этом сообщает управление ветеринарии правительства Саратовской области.

В селе Дубравное Таталихинского МО Вольского района области был обнаружен труп собаки. Анализы показали наличие в нем вируса бешенства. Пришлось ввести карантин.

Сейчас ветеринары проводят работу по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

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