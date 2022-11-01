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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:55

В Вольском районе объявлен карантин из-за бешеного пса

Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вольском районе Саратовской области объявлен карантин из-за бешеного пса. Об этом сообщает управление ветеринарии правительства Саратовской области.

В селе Дубравное Таталихинского МО Вольского района области был обнаружен труп собаки. Анализы показали наличие в нем вируса бешенства. Пришлось ввести карантин.

Сейчас ветеринары проводят работу по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

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