В Вольском районе объявлен карантин из-за бешеного пса

Фото: архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Вольском районе Саратовской области объявлен карантин из-за бешеного пса. Об этом сообщает управление ветеринарии правительства Саратовской области.
В селе Дубравное Таталихинского МО Вольского района области был обнаружен труп собаки. Анализы показали наличие в нем вируса бешенства. Пришлось ввести карантин.
Сейчас ветеринары проводят работу по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.
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