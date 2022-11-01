В Саратовской области появятся дорожные камеры, которые смогут ловить нарушителей на ходу

«Дороги Саратовской области»
На дорогах в Саратовской области появятся три новых камеры, которые смогут ловить нарушителей на ходу.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе планируется приобрести три камеры, способные проводить фото и видеофиксацию автомобилей-нарушителей в движении. Об этом сообщает паблик «Дороги Саратовской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Устройства смогут фиксировать выезд на «встречку», превышение скорости и движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Специалисты из Саратовской области уже успели опробовать работу нового типа дорожных камер.
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