В Саратовской области появятся дорожные камеры, которые смогут ловить нарушителей на ходу

«Дороги Саратовской области»

На дорогах в Саратовской области появятся три новых камеры, которые смогут ловить нарушителей на ходу.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе планируется приобрести три камеры, способные проводить фото и видеофиксацию автомобилей-нарушителей в движении. Об этом сообщает паблик «Дороги Саратовской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Устройства смогут фиксировать выезд на «встречку», превышение скорости и движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Специалисты из Саратовской области уже успели опробовать работу нового типа дорожных камер.

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