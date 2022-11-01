Воспитанием не занимался, алименты не платил: отца погибшего саратовского военного лишили выплат

Отец погибшего в ходе СВО военнослужащего из Саратовской области был лишен социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.

25-летний контрактник Шамиль Билянов погиб в ходе СВО на Донбассе и был награжден орденом Мужества посмертно. Его родителям были положены единовременные выплаты по 2,5 миллиона рублей на каждого. Однако мать погибшего подала в суд на своего бывшего мужа и отца военного с требованием лишить его выплаты.

В суде было доказано, что Билянов Ш.Ш. не занимался воспитанием сына, материально его не содержал и алименты не выплачивал. В итоге судья пришел к выводу об отсутствии у ответчика права на меры социальной поддержки в связи с гибелью военнослужащего.

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