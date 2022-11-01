фото из личного архива Мокроусовой

За кресло мэра в Саратове поборются Лада Мокроусова и Андрей Марусов. Об этом стало известно сегодня, 1 ноября, в ходе заседания специальной комиссии.

В ходе заседания специальной комиссии отсеялись четверо кандидатов в мэры города. Роман Антонов, Павел Галактионов, Александр Ермишин и Дмитрий Сорокин не прошли собеседование. В предвыборной гонке остались двое — действующий руководитель администрации Заводского района Андрей Марусов и исполняющая полномочия мэра Лада Мокроусова.

Мэра изберут во время заседания Саратовской городской думы с помощью тайного голосования.

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