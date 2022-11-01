В Кировском районе без воды остались три улицы

Сегодня, 1 ноября, в Кировском районе Саратова без воды остались три улицы, об этом сообщает ООО «КВС».

Отключение проходит по заявке собственника коммуникаций по адресу Еремина, 1. Из-за него до 17:00 прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам: Еремина, Лисина от Панченко до Кузнецова, проспект Героев Отечества, 11а, 9/22.

Коммунальщики также напоминают, что для сброса воды открыты пожарные гидранты по адресам Еремина, 5 и Еремина, 7.

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