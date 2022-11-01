Льготники получат новые карты

В Саратовской области с 1 ноября начинают действовать транспортные карты для льготников, они сменили единые транспортные карты. Как сообщает региональное министрество труда и социальной защиты, к концу октября карту получили более 130 тысяч человек, более 92 тысяч ее уже пополнили. Льгота на проезд активируется при оформлении транспортной карты автоматически, но баланс карты ежемесячно необходимо пополнять на 75 или 150 рублей, получая 25 или 50 льготных поездок соответственно.

Зачислить деньги на транспортную карту можно в пунктах ООО «ПлатежЦентр» и в любом отделении Сбербанка, или официальных сайтах «Онлайн ЖКХ», «ПлатежЦентра», «Сбербанка» и через мобильные приложения этих сервисов.

Чтобы воспользоваться активированной льготной транспортной картой в общественном транспорте, ее нужно приложить к терминалу – после чего одна из поездок будет «списана», а информация о количестве оставшихся поездок появится на выданном чеке. Также проверить количество оставшихся льготных поездок по социальной карте на текущий месяц можно в личном кабинете.

Принцип работы транспортных карт аналогичен с социальными проездными билетами – неиспользованные поездки «сгорают» без предоставления компенсации.

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