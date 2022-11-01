Скорбим

В ходе СВО погиб старший наводчик из Саратова Андрей Гнатшин. Информация об этом появилась сегодня, 1 ноября, на сайте мэрии города.

Глава региона Роман Бусаргин и и.п. главы Саратова Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, Андрея Витальевича Гнатишина.

— С прискорбием и болью в сердце мы сообщаем о гибели нашего храброго земляка Андрея Витальевича Гнатишина. Будучи старшим наводчиком, он героически нес службу, защищал нашу страну в борьбе за справедливость. В нашей памяти навсегда останется подвиг молодого бойца, который отдал жизнь за мирное будущее своих соотечественников. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, - высказался Роман Бусаргин.

— Сегодня мы прощаемся с Андреем Витальевичем Гнатишиным. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Андрей Витальевич посвятил свою жизнь служению Родины, мужественно выполнял поставленные боевые задачи и до конца был верен присяге. Храбрый боец, он отдал свою жизнь ради безопасности своей страны и защиты своего народа. Приношу свои глубокие соболезнования и выражаю искренние слова поддержки родным и близким Андрея Витальевича. Мы вместе с ними скорбим об этой утрате, - присоединилась Лада Мокроусова.

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