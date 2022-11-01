Пресс-секретарем главы Саратова стала Анастасия Усова

Фото: Анастасия Усова

С сегодняшнего дня, 1 ноября, новым пресс-секретарем мэра Саратова стала Анастасия Усова. Информацию подтвердили в администрации.

Ранее Анастасия Усова работала пресс-секретарем в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, ранее министром информации и массовых коммуникаций Саратовской области был назначен Александр Колоколов, до этого являвшийся главой пресс-службы регионального минздрава.

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