фото: Минпромэнерго

В Саратове разработали систему противодействия беспилотникам. Об этом сообщает минпромэнерго Саратовской области.

Саратовское АО «НПП «Алмаз» приняло участие в XXVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022». На объединенном стенде холдинга «Росэлектроника» представили системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и акустической разведки.

Комплекс радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников «Атака» позволяет блокировать каналы связи и навигации дрона, не нарушая работу окружающего коммуникационного оборудования, а модуль «Атака-Шорох» способен по звуку обнаружить беспилотники, совершающие несанкционированные полеты в режиме радиомолчания. Оборудование может быть интегрировано в систему «Безопасный город» и в существующие системы безопасности охраняемых объектов, что позволит, например, автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении шума.

— Сегодня спрос на системы противодействия беспилотникам вырос в десятки раз. Комплекс «Атака» позволяет эффективно защитить объекты критической инфраструктуры от несанкционированных полетов дронов. По заказу инжинирингового центра – партнера Росгвардии - проводится разработка изделия с передовыми характеристиками, призванными обеспечить наиболее актуальный функционал изделия, в том числе массогабаритные параметры, — рассказал генеральный директор АО «НПП Алмаз» Михаил Апин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.