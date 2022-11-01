Александр Марченко: главы районов не всегда понимают, какие инвестпрограммы развивать

фото: Юлия Витулева

Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание «круглого стола» Саратовской областной думы «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных районов Саратовской области».

Заседание открывал министр инвестиционного развития Саратовской области Александр Марченко. По словам министра, предметное выстраивание взаимодействия между муниципальными районами и региональной властью в данной сфере началось в 2020 году с организации Корпорацией Развития Саратовской области. Марченко отметил, что при подготовке районами документов по инвестразвитию был выявлен формальный подход и отсутствовала качественная проработка вопросов, а 10 районов игнорировало Корпорацию или направляли так называемые «отписки».

— В дальнейшем, ситуация нормализовалась, но необходим более комплексный подход, в том числе на региональном уровне, — считает министр.

Марченко заявил о необходимости для каждого района поиска точек роста, развития внутренних инвесторов.

— Необходимо проводить анализ производств, использование свободных площадок для привлечения инвесторов. Главы районов не всегда понимают, какие программы развивать у себя. Есть незадействованные, но заинтересованные предприятия. Тем не менее, практически все районы на данный момент приготовили инвестиционные планы, они будут опубликованы на сайтах администраций районов, — высказался министр.

Кроме того, по словам министра, важным фактором должна стать работа администрации по повышению инвестиционного рейтинга. Существует 3 блока показателей инвестиционной привлекательности района:

1)Наличие достоверной информации на сайте и в социальных сетях.

2)Качество документов для привлечения инвесторов, полнота и качества технических заданий.

3)Эффективность работы самой администрации, куда входит активность поиска инвесторов, взаимодействие с местными площадками и предприятиями.

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