Мобилизованные саратовцы начали получать региональные выплаты по 50 тысяч рублей

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С сегодняшнего дня, 1 ноября, мобилизованные военнослужащие из Саратовской области начнут получать денежное довольствие в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства труда и соцзащиты.

Выплаты начисляются по поручению губернатора региона Романа Бусаргина. Ведомство отмечает, что составлять заявления для получения выплат мобилизованным или их близким не потребуется – средства будут перечислены на карты и банковские счета, которые призванные саратовцы указали в военкомате.

По требованию Президента Путина, ежемесячное денежное довольствие призванных в рамках частичной мобилизации граждан должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Жалование выплачивается с момента зачисления мобилизованного в списки личного состава воинской части.

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