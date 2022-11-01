В Балаковском районе произошла массовая авария с двумя Камазами

Фото: ГИБДД

Вчера, 31 октября, в Балаковском районе Саратовской области произошла массовая авария с двумя Камазами.

ДТП случилось в 19:00 на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Камаз-55102, за рулем которого был 57-летний мужчина, врезался в стоящую у края проезжей части грузовую «Газель» без водителя и толкнул ее на Камаз-5490 с полуприцепом кегель, за рулем которого был 39-летний водитель. Второй Камаз пролетел вперед и задел легковой Citroen C4 без водителя.

В результате ДТП водитель Камаз-55102 был госпитализирован, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.