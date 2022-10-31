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НовостиОбщество31 октября 2022 13:50

В Саратове закупили 19 новых маршруток

Евгений Бадиков

В Саратове закупили 19 новых маршруток. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Лада Мокроусова.

В Саратове обновили подвижной состав муниципального городского транспорта. По улицам города станут ездить новых 19 микроавтобусов. Из них 15 автобусов пополнят автопарк маршрутов №21 и №56. Четыре автобуса уже приступили к работу по маршруту №81.

Новый городской общественный транспорт приобрели перевозчики ООО «Пассажиртранс» и индивидуальный предприниматель Данилов.

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