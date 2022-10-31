фото: ГИБДД

В Саратове «пятнадцатая» врезалась в дерево: пострадал мужчина. Об этом сообщает ГИБДД по Саратову.

По данным ведомства, 29 октября, примерно в 18:00 на улице Спортивная напротив дома №23 по улице 2-й Малый Поливановский тупик произошло ДТП. 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии пассажир «пятнадцатой», мужчина 53 лет был госпитализирован с травмами.

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