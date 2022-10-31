В Саратовской области растет количество чиновников. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

1 октября в Саратовской области насчитывается 2368 чиновников. По данным 2021 года в Саратовской области было 2315 чиновников. Общая численность за 10 месяцев выросла на 53 человека, а расходы на зарплаты составили 1,7 миллиарда рублей.

В подведомственных областных государственных учреждениях сегодня трудятся 80 150 человек (три месяца назад было на 345 сотрудников больше). За девять месяцев текущего года из бюджета на них потратили 30,5 млрд рублей.

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