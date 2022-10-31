фото: СУ СКР
В Саратове надругались над семилетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
По данным следствия, вечером, 14 июля 39-летний мужчина пришел в гости к своим знакомым в квартиру на улице Измайлова города Саратова. Через некоторое время родители оставили знакомого присмотреть за детьми, отлучившись до магазина. Оставшись наедине с семилетним ребенком, мужчина стал домогаться до девочки. О случившемся ребенок рассказал матери.
Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и подтвердить факт сексуального насилия. Мужчина вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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