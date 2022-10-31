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НовостиОбщество31 октября 2022 12:51

Саратовцы жалуются на разрушение фасада дома напротив цирка

Евгений Бадиков
фото: Алексей Досков

фото: Алексей Досков

Саратовцы жалуются на разрушение фасада дома напротив цирка. Об этом стало известно из телеграм-канала «Говорит Саратов»

Согласно публикации, которая размещена сегодня, 31 октября, в центре Саратова продолжает разрушаться фасад исторического дома Королькова-Воробьева (Чапаева, 68/70).

фото: Алексей Досков

фото: Алексей Досков

— С фасада из-под крыши уже в который раз падают куски кирпичей, — сообщил Алексей Досков, автор поста и фотографий и обратился к чиновникам с просьбой принять меры.

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