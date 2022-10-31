Глава МО в Саратовской области заключила договор по уборке поселков со своим мужем. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
Глава Октябрьского МО заключила договор со своим супругом по уборке территорий в поселках Красноозерный, Степной и Уфимовский, который исполнили и оплатили в срок.
— Указанные обстоятельства свидетельствовали о личной заинтересованности высшего должностного лица органа местного самоуправления, однако мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов с ее стороны не принято, - отметили в прокуратуре.
Теперь в совет Октябрьского МО прокуратура внесла представление, и после его рассмотрения чиновницу привлекли к дисциплинарной ответственности.
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