Глава МО в Саратовской области заключила договор по уборке поселков со своим мужем. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Глава Октябрьского МО заключила договор со своим супругом по уборке территорий в поселках Красноозерный, Степной и Уфимовский, который исполнили и оплатили в срок.

— Указанные обстоятельства свидетельствовали о личной заинтересованности высшего должностного лица органа местного самоуправления, однако мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов с ее стороны не принято, - отметили в прокуратуре.

Теперь в совет Октябрьского МО прокуратура внесла представление, и после его рассмотрения чиновницу привлекли к дисциплинарной ответственности.

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