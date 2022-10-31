фото: ТГ-канал «Володин Саратов»

Володин поставил задачу сдать туберкулезный диспансер через год. Об этом сообщает телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Сегодня, 31 октября, спикер госудмы посетил Саратовскую область.Володин осмотрел ход строительства новой противотуберкулезной больницы в Саратове. Ее возводят в Елшанке недалеко от инфекционного центра. Нынешний противотуберкулезный диспансер находится в центре города, в объекте культурного наследия, тесные палаты располагаются в приспособленных помещениях.

— 9 месяцев проходили конкурсные процедуры. За это время можно было объект построить. Мы с вами рядом инфекционную больницу – в пик коронавирусной инфекции – построили за полтора года, – отметил Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин поставил задачу сдать больницу на год раньше запланированного срока – в конце следующего года, не в ущерб качеству.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.