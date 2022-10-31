В Саратове из-за крестного хода перекроют десятки улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
С 3 по 4 ноября в Саратове пройдет Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери.
Так, с 19:00 3 ноября до 15:00 4 ноября запрещены остановка и стоянка автомобилей по улицам:
- Чернышевского от Заводской до Челюскинцев;
- Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов;
- Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;
- Музейная площадь от Челюскинцев до Московской.
Также с 07:00 до 15:00 4 ноября будут перекрыты для проезда участки улиц:
- Орджоникидзе от проспекта Энтузиастов до Чернышевского;
- Чернышевского от Заводской до Челюскинцев;
- Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов;
- Лермонтова от Московской до Челюскинцев;
- Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;
- Музейная площадь от Челюскинцев до Московской;
- Большая Садовая от Грибова до Чернышевского;
- Дегтярная от 7-го Дегтярного проезда до Чернышевского;
- 2-я Садовая от Серова до Чернышевского;
- Новоузенская от Серова до Чернышевского;
- Шелковичная от Серова до Чернышевского;
- Вольская от 53-й Стрелковой Дивизии до Чернышевского;
- Провиантская от Рабочего переулка до Чернышевского;
- Радищева от Рабочей до Чернышевского;
- Соборная от Мичурина до Чернышевского;
- Бабушкин взвоз от Мичурина до Чернышевского;
- Некрасова от Мичурина до Чернышевского;
- Комсомольская от Мичурина до Чернышевского;
- Князевский взвоз от Мичурина до Чернышевского;
- Октябрьская от Мичурина до Чернышевского;
- Григорьева от Мичурина до Чернышевского;
- Обуховский переулок от Мичурина до Чернышевского;
- Первомайская от Мичурина до Чернышевского;
- Соляная от Мичурина до Чернышевского.
Проехать по указанным участкам дорог в период проведения мероприятия смогут только автомобили экстренных и аварийно-технических служб, транспорт, обеспечивающий проведение мероприятий, а также машины граждан для проезда к месту проживания.
Маршруты общественного транспорта не изменятся
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