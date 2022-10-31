В Саратове из-за крестного хода перекроют десятки улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 3 по 4 ноября в Саратове пройдет Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери.

Так, с 19:00 3 ноября до 15:00 4 ноября запрещены остановка и стоянка автомобилей по улицам:

- Чернышевского от Заводской до Челюскинцев;

- Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов;

- Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;

- Музейная площадь от Челюскинцев до Московской.

Также с 07:00 до 15:00 4 ноября будут перекрыты для проезда участки улиц:

- Орджоникидзе от проспекта Энтузиастов до Чернышевского;

- Чернышевского от Заводской до Челюскинцев;

- Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов;

- Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

- Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;

- Музейная площадь от Челюскинцев до Московской;

- Большая Садовая от Грибова до Чернышевского;

- Дегтярная от 7-го Дегтярного проезда до Чернышевского;

- 2-я Садовая от Серова до Чернышевского;

- Новоузенская от Серова до Чернышевского;

- Шелковичная от Серова до Чернышевского;

- Вольская от 53-й Стрелковой Дивизии до Чернышевского;

- Провиантская от Рабочего переулка до Чернышевского;

- Радищева от Рабочей до Чернышевского;

- Соборная от Мичурина до Чернышевского;

- Бабушкин взвоз от Мичурина до Чернышевского;

- Некрасова от Мичурина до Чернышевского;

- Комсомольская от Мичурина до Чернышевского;

- Князевский взвоз от Мичурина до Чернышевского;

- Октябрьская от Мичурина до Чернышевского;

- Григорьева от Мичурина до Чернышевского;

- Обуховский переулок от Мичурина до Чернышевского;

- Первомайская от Мичурина до Чернышевского;

- Соляная от Мичурина до Чернышевского.

Проехать по указанным участкам дорог в период проведения мероприятия смогут только автомобили экстренных и аварийно-технических служб, транспорт, обеспечивающий проведение мероприятий, а также машины граждан для проезда к месту проживания.

Маршруты общественного транспорта не изменятся

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