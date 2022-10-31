В Саратовской области родились Кир, Линда и Марьяна

В Саратовской области родились дети с такими необычными именами, как Кир, Элла, Линда и Марьяна.

Региональное управление ЗАГСа рассказало о редких именах по итогам прошлой недели.

В отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса за неделю зарегистрировано 194 новорожденных. На свет появились 103 мальчика и 91 девочка.

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