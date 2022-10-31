Дмитрий Плеханов

Дмитрий Плеханов пообещал помочь супруге мобилизованного из Энгельса.

За помощью к главе Энгельсского района Дмитрию Плеханову обратилась Татьяна Кочеткова, супруга военнослужащего, призванного для участия в специальной военной операции.

26 октября во время проводов мобилизованных земляков у военкомата глава Энгельсского района дал обещание позаботиться об их семьях и близких. К Дмитрию Плеханову обратилась Татьяна Кочеткова, которая, проводив мужа, осталась одна с двумя детьми — 10 и 13 лет. Женщину волновал вопрос документального оформления материальной помощи. Глава пригласил Татьяну Александровну на личный прием.

— Встретились сегодня с Татьяной Александровной. Все вопросы по теме материальной поддержки решили, подключили Пенсионный фонд, соцзащиту. Как и обещал, лично держу связь с родными наших ребят-защитников. В первую очередь сейчас будем максимально доводить до всех информацию о региональных выплатах, и, конечно, тех мерах поддержки, которые доступны семьям мобилизованных, — подчеркнул Дмитрий Плеханов.

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