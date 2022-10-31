Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 9:15

Знаменитая саратовская кондитерская «отъ Прачкина» продолжает свою работу

Евгений Бадиков
Кондитерская

Кондитерская

Знаменитая саратовская кондитерская «отъ Прачкина» продолжает свою работу.

Открытая еще в 1990ых годах Александром Прачкиным, кондитерская полюбилась множеству саратовцев и стала одной из гастрономических достопримечательностей города. На прошлой неделе саратовцы сообщили о закрытии заведения, свет не горел, графика работы не было.

Ассортимент

Ассортимент

Сегодня же, 31 октября, кондитерская работала в штатном режиме - на вынос.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.