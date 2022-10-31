Кондитерская

Знаменитая саратовская кондитерская «отъ Прачкина» продолжает свою работу.

Открытая еще в 1990ых годах Александром Прачкиным, кондитерская полюбилась множеству саратовцев и стала одной из гастрономических достопримечательностей города. На прошлой неделе саратовцы сообщили о закрытии заведения, свет не горел, графика работы не было.

Ассортимент

Сегодня же, 31 октября, кондитерская работала в штатном режиме - на вынос.

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