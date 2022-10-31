В Вольске загорелся давно заброшенный клуб имени Талалихина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера вечером, 30 октября, в Вольске загорелся давно заброшенный клуб имени Героя Советского Союза летчика Виктора Талалихина. Здание не эксплуатировалось более 10 лет.

Сообщение о пожаре поступило в 22.30 на пульт дежурного. Загорелось двухэтажное заброшенное здание на улице Комсомольской. Огонь охватил мусор на обоих этажах здания.

На место прибыли от МЧС пять пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается, в помещение был свободный доступ, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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