В Вольске загорелся давно заброшенный клуб имени Талалихина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера вечером, 30 октября, в Вольске загорелся давно заброшенный клуб имени Героя Советского Союза летчика Виктора Талалихина. Здание не эксплуатировалось более 10 лет.
Сообщение о пожаре поступило в 22.30 на пульт дежурного. Загорелось двухэтажное заброшенное здание на улице Комсомольской. Огонь охватил мусор на обоих этажах здания.
На место прибыли от МЧС пять пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается, в помещение был свободный доступ, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
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