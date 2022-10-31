Саратовский завод направит военным передвижные комплексы для перевязки

Продукция ЗАО «Радиан» из Саратова
Завод из Саратовской области направит военным на передовой передвижные комплексы для перевязки, об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.
Поставку для передовой обещает обеспечить ЗАО «Радиан» из Саратова.
Автоперевязочная нужна для первой помощи раненым в полевых условиях, обработки ран и неотложной реанимации. В комплекс входит оборудование для ИВЛ, восстановления сердечного ритма, подачи наркоза, диагностики жизненно-важных показателей.
Компания сейчас оборудует новый цех площадью 1000 квадратных метров.
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