Саратовский завод направит военным передвижные комплексы для перевязки

Продукция ЗАО «Радиан» из Саратова

Завод из Саратовской области направит военным на передовой передвижные комплексы для перевязки, об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Поставку для передовой обещает обеспечить ЗАО «Радиан» из Саратова.

Автоперевязочная нужна для первой помощи раненым в полевых условиях, обработки ран и неотложной реанимации. В комплекс входит оборудование для ИВЛ, восстановления сердечного ритма, подачи наркоза, диагностики жизненно-важных показателей.

Компания сейчас оборудует новый цех площадью 1000 квадратных метров.

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