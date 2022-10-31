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НовостиОбщество31 октября 2022 8:30

Саратовский завод направит военным передвижные комплексы для перевязки

Наталия Калинина
Продукция ЗАО «Радиан» из Саратова

Продукция ЗАО «Радиан» из Саратова

Завод из Саратовской области направит военным на передовой передвижные комплексы для перевязки, об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Поставку для передовой обещает обеспечить ЗАО «Радиан» из Саратова.

Автоперевязочная нужна для первой помощи раненым в полевых условиях, обработки ран и неотложной реанимации. В комплекс входит оборудование для ИВЛ, восстановления сердечного ритма, подачи наркоза, диагностики жизненно-важных показателей.

Компания сейчас оборудует новый цех площадью 1000 квадратных метров.

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